Demokratane håpar poststemmer skal avgjere i Florida

2,4 millionar demokratar i den viktige vippestaten har til no søkt om å gi frå seg stemme via posten, medan berre 1,6 millionar republikanarar har gjort det.

Ved førre val var det omtrent like mange demokratar som republikanarar i Florida som gav frå seg stemme via posten, 1,3 millionar. Frykt for koronasmitte gjer at mange no kvir seg for å oppsøkje stemmelokale og talet har auka.

Demokratane i delstaten, som er USAs fjerde største målt i tal på innbyggjarar, har den siste månaden drive ein storstilt kampanje for å mobilisere veljarar og oppmode til bruk av poststemme.

Kampanje

Kampanjen har særleg vore retta mot afroamerikanarar og veljarar av latinamerikansk bakgrunn, og dessutan studentar, skuleelevar og fagorganiserte.

Registrerte demokratar har fått tilsendt skjema og ferdig frankerte konvoluttar, og dette har tydelegvis gitt resultat.

Grupper som The Voter Participation Center har sendt registreringsskjema til 4 millionar potensielle veljarar i Florida og fått napp hos 720.000.

Innsatsen er først og fremst retta mot minoritetar og grupper der valdeltakinga vanlegvis er låg, men der eit fleirtal av veljarane vanlegvis stemmer på Demokratane.

– Vi fører demokratiet direkte til dørstokken til folk, seier presidenten på senteret, Tom Lopach.

Meir og meir vanleg

Røysting via posten har dei siste tiåra vorte meir vanleg i USA. Under presidentvalet i 1996 vart 7,8 prosent av stemmene gitt frå seg via posten, i 2008 var talet stige til 16,4 prosent og i valet for fire år sidan vart kvar femte stemme – 20,9 prosent – gitt frå seg på denne måten.

Den vanlege oppfatninga er at Demokratane har mest å tene på mange poststemmer og høg valdeltaking, men forsking reiser tvil om dette er tilfelle.

Institute for Economic Policy Research ved Stanford University konkluderer i ein fersk studie med at mange poststemmer òg fører til noko høgare valdeltaking, men det ikkje gagnar Demokratane meir enn Republikanarane. Andre studiar tyder på det same.

Unntak?

Florida kan likevel vere eit unntak. Begge parti har rundt 5 millionar registrerte veljarar i delstaten, men Demokratane har 183.000 fleire enn Republikanarane.

9,1 millionar røysta i Florida under valet i 2016, og Donald Trump vann hårfint med 113.000 fleire stemmer enn Hillary Clinton.

Før valet i 2016 søkte like mange demokratar som republikanarar om å få gi frå seg poststemme, men 60.000 fleire republikanarar nytta seg av høvet.

Trump-kritikk

President Donald Trump har gått hardt ut mot røysting via posten og fleire gonger hevda at dette vil resultere i omfattande valfusk og kaos.

Dette gjentok Trump òg under den første TV-debatten mot Joe Biden, sjølv om både den føderale valkommisjonen (FEC) og uavhengige faktasjekkarar har avvist at poststemmer fører til meir valfusk.

– Det finst beintfram ingen basis for konspirasjonsteorien om fusk med poststemmer, slo Ellen Weintraub i FEC fast i mai.

Avgjerande

For Trump vil ein siger i Florida truleg vere heilt avgjerande. Ingen republikansk presidentkandidat har tapt i delstaten, men likevel vunne presidentvalet, sidan Calvin Coolidge in 1924.

Joe Biden kan derimot vinne presidentvalet utan å vinne i Florida, trur dei fleste ekspertane. Vinn han òg i Florida, kan sigeren bli endå større.

Dei første poststemmene har alt byrja å komme inn i Florida og gir grunn til optimisme for Demokratane. Sist onsdag hadde det komme 70.000 poststemmer frå registrerte demokratar i delstaten, men berre 36.000 frå registrerte republikanarar.

Tek større risiko

Medan Demokratane i stor grad set sin lit til poststemmer og auka valdeltaking hos dei som ofte ikkje gir frå seg stemme i val, satsar Republikanarane på å mobilisere på valdagen.

Professor Kathryn DePalo-Gould ved Florida International University trur tilhengjarane til Trump er budde til å ta større risiko ved å gje frå seg stemme på valdagen, trass i smittefare.

– Trump vann i realiteten Florida i 2016 takka vere veljarane som møtte opp på valdagen. Det kan komme til å skje igjen, seier ho.

Knapt forsprang

Meiningsmålingane gir ikkje noko godt svar på kven som får rett, sjølv om Biden har leidd i månadsvis. Forspranget, som i sommar var på nærare 10 prosentpoeng, har likevel krympa kraftig dei siste vekene, i takt med at Republikanarane har trappa opp valkampen i heimstaten til Trump.

Eit gjennomsnitt av dei siste målingane, utarbeidd av RealClearPolitics, gir Biden ei oppslutning på 47,8 prosent i Florida, medan Trump får 46,7 prosent.

