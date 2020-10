Al-Hol-leiren blir tømd for syriske statsborgarar

utenriks

Blant dei som får dra, er slektningar av IS-krigarar, opplyser Riyad Derar, ein av leiarane i Det syriske demokratiske rådet, den politiske fløya av militsen som har kontroll i regionen.

Han har ikkje oppgitt når lauslatingane vil finne stad.

Syriske jihadistar som er i fengsel nordaust i Syria, blir ikkje omfatta av avgjerda.

Den overfylte Al-Hol-leiren husar over 64.000 menneske, mellom dei over 24.000 syrarar som anten vart tekne til fange eller fordrivne under kampane mellom IS og kurdiskleidde styrkar i 2018 og 2019, ifølgje FN

