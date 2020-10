Barane i Paris stengjer i to veker

utenriks

– Epidemien utviklar seg raskt, og vi må handle raskt for å bremse utbrotet før helsesystemet vårt får for stort press på seg, åtvarar politisjefen i den franske hovudstaden Didier Lallemant på ein pressekonferanse måndag.

Avgjerda om å stengje barar i Paris frå tysdag fram til 19. oktober kjem som eit resultat av ein rask auke i smittetilfelle i hovudstaden og omland.

Restaurantar får lov til å halde ope med strengare retningslinjer, opplyste Lallemant.

Den regionale helsedirektøren, Aurelien Rosseau, stadfestar at helseinstitusjonane i byen er under press, og at kapasiteten på intensivbehandling på sjukehus i byen allereie er på nesten 40 prosent.

Frankrike registrerte 17.000 nye tilfelle laurdag, det høgaste talet sidan utvida testing vart starta. I Paris er smitteraten no over 250 per 100.000 menneske.

Det utløyser høgaste alarmtilstand, ein fase som også byar i Sør-Frankrike som Marseille og Aix-en-Provence har komme til.

Frankrike har registrert 246 nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

