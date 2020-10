Biden villig til å møte Trump til debatt – viss ekspertane seier det er trygt

utenriks

Biden snakka med journalistar like før han skulle flyge til eit valkamparrangement i Florida. Han ville ikkje seie om han meinte den neste oppsette debatten 15. oktober burde gjennomførast på nett.

Biden sa i staden at han ville høyre på ekspertane.

– Viss forskarane seier at det trygt, og viss avstanden er trygg, så er det greitt, sa Demokratanes presidentkandidat. Han stod omkring 3 meter frå president Donald Trump under den førre debatten. Ingen av dei brukte munnbind.

Berre to dagar seinare testa Trump positivt for covid-19, og han er no innlagd på Walter Reed-sjukehuset.

Kva som no vil skje med debatt nummer to, er høgst uklart etter Trumps diagnose. Den har òg påverka oppsettet for debatten mellom visepresident Mike Pence og visepresidentkandidat Kamala Harris. Dei skal stå 3,5 meter frå kvarandre, og ikkje 2 meter, som opphavleg planlagt.

(©NPK)