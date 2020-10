Heile Europa er raudt, ifølgje tal frå ECDC

utenriks

Dei tre landa har til no vore dei einaste i Europa med så låg smittespreiing at dei har vore «gule» på det norske kartet. Måndag gjekk dei likevel frå gult til raudt, skriv Aftenposten.

– Smittetala er stigande i Europa og i nabolanda våre og har òg vore stigande i Noreg dei siste vekene. Mange stader er biletet slik vi ser det er i Noreg, med mest smitte blant unge vaksne, seier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Den siste oversikta frå ECDC viser no at alle dei europeiske landa har så høgt smittetrykk at dei blir rekna som raude sett med norsk målestokk.

