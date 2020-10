Kloakken tyder på kraftig smitteauke i Stockholm

utenriks

Det opplyser forskarar ved Kungliga Tekniska högskolan, som blir sitert av Dagens Nyheter.

– Vi kan i studien konstatere at vi ser ein veldig tydeleg auke i talet på tilfelle av covid-19 i samfunnet, seier forskar Zeynep Cetecioglu Gurol.

Målingane tyder på at smitten i Stockholm vart fordobla i september og nærmar seg dei høge nivåa i vår.

Også dei ordinære smittetala viser ein auke i Stockholm i september. Gurol poengterer at funna i avlaupsvatnet ikkje blir påverka av at fleire menneske blir testa for koronaviruset.

