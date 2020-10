Kraftig kritikk mot Trump etter biltur

utenriks

– Dette er galskap, uttalte doktor James P. Phillips, ein lege ved Walter Reed-sjukehuset der Trump blir behandla for covid-19.

Reaksjonane har ikkje late vente på seg etter at Trump vart observert i ein av Det kvite hus' pansra SUV-er medan han ikledd munnbind vinka til tilhengjarane.

– Kvar einaste person i det køyretøyet må no gå i karantene i fjorten dagar. Dei kan bli sjuke, og dei kan kanskje døy. Berre for eit politisk teater, torar legen.

Secret Service-agentane som var i bilen saman med Trump, var ikledde munnbind og anna verneutstyr.

Trump: – Overraskingsbesøk

Det var først uklart der han var på veg – om han var utskriven etter koronabehandlinga og skulle heim til Det kvite hus, eller om det berre var ein liten tur ut.

Tidlegare varsla Trump på ein Twitter-video at han skulle gjennomføre eit overraskingsbesøk, men utan å varsle pressa.

– Vi skal avleggje eit lite besøk hos dei fantastiske patriotane som vi har her ute på gata, sa han på videoen.

På ein video som er lagt ut av ein CNN-journalist, ser ein presidenten som vinkar til ei gruppe jublande tilhengjarar som har halde til utanfor sjukehuset sidan han vart innlagd fredag.

På Twitter-videoen han sjølv sende ut, sa han òg at han har lært mykje om koronaviruset på sjukehuset, og at det har vore som ein skule.

– Klarert med sjukehuset

Det kvite hus seier at alle forholdsreglar vart tekne under Trumps utflukt, og at det heile var klarert med medisinsk personell, melder Fox News.

– Eigna forholdsreglar vart tekne under gjennomføringa av turen for å verne presidenten og andre involverte, inkludert personleg smittevernutstyr, informerer vikarierande pressesekretær Judd Deere i Det kvite hus i ei fråsegn.

– Turen vart klarert av medisinsk team som trygg å gjennomføre, legg Deere til.

– I god betring

Det er enno ikkje klart når dei kan skrive Trump ut frå Walter Reed-sjukehuset utanfor Washington, men legane sa søndag at tilstanden hans har betra seg, og at han kanskje måndag kan reise tilbake til Det kvite hus, som har alt det medisinske utstyret han treng.

– Tilstanden til presidenten har framleis å betre seg. Som med alle sjukdommar, er det ofte opp og ned, sa legen hans, Sean Conley.

Berre nokre timar tidlegare hadde Trumps lækjer fortalt at oksygenmettinga i blodet hans hadde falle brått to gonger dei siste dagane, og at dei gav han ei steroid-behandling som normalt berre blir tilrådd for svært sjuke pasientar.

Conley sa at oksygenmettinga, som normalt skal liggje mellom 95 og 100 prosent, var nede i 93 prosent samtidig som han hadde høg feber, éin gong fredag, og éin gong til laurdag.

Lækjarane ville ikkje seie noko om det er observert teikn til lungebetennelse eller andre skader i lungene.

Truverdsproblem

Utsegnene til Conley stod i klar kontrast til det optimistiske biletet han prøvde å teikne av situasjonen laurdag.

Det har dermed vore to dagar med forvirrande og motstridande meldingar om helsa til presidenten frå Det kvite hus, som allereie frå før har eit truverdsproblem, noko som skaper tvil om lækjaren til Trumps gir offentlegheita eit korrekt bilete av alvoret i situasjonen.

Då journalistar konfronterte Conley med dei motstridande opplysningane, innrømde han at han hadde prøvd å gi eit roseraudt bilete av situasjonen som reflekterte optimismen til legane.

Han vedgjekk at det då kunne sjå ut som dei prøvde å skjule noko, noko han sa ikkje var tilfelle.

I tillegg har Secret Service-agentar den siste tida uttalt seg med bekymring over den mangelfulle og likeglade haldninga til munnbind og sosial distansering i Det kvite hus, men at det er lite dei kan gjere med det.

Behandlinga til førsteklasse

Over 209.000 amerikanarar har hittil døydd av viruset, det klart høgaste talet på i verda, og over 7,4 millionar menneske er smitta i USA. Men få har tilgang til den omfattande behandlinga som Trump får, med tilsyn døgnet rundt og avansert eksperimentell behandling.

Behandlinga med deksametason-steroid kjem i tillegg til den eine dosen av eit eksperimentelt legemiddel som gir kroppen antistoff for å hjelpe immunsystemet med å kjempe mot viruset, og ein kur på fem dagar med Remdesivir.

Men deksametason blir eigentleg berre tilrådd for svært alvorleg sjuke pasientar som må ha ekstra oksygen. For dei med lettare symptom kan medisinen tvert imot vere skadeleg ved at han kan hemme evna somme immunceller har til å kjempe mot infeksjon.

(©NPK)