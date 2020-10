Nobelpris i medisin heidrar virusforsking

utenriks

Harvey J. Alter, Michael Houghton og Charles M. Rice får prisen i 2020. Det opplyste det svenske Karolinska Institutet måndag.

Alter og Rice er amerikanarar, medan Houghton kjem frå Storbritannia. Forskarane blir heidra for bidraga sine til kampen mot blodoverført hepatitt C, som forårsakar kroniske leverskadar og leverkreft.

– Oppdaginga til nobelprisvinnarane av hepatitt C-viruset er ein milepæl i det arbeidet som går føre seg med å kjempe mot virussjukdommar, skriv Nobelförsamlingen ved Karolinska Institutet i ei fråsegn.

Koronapandemien

Som følgje av koronapandemien har det vore ekstra merksemd rundt nobelprisen i medisin i år.

Nobelprisane blir vanlegvis gitt for prestasjonar som ligg langt tilbake i tid. Derfor låg det ikkje an til at medisinprisen ville gå til nokon som har jobba direkte med koronapandemien.

Dei tre vinnarane i år vil dele prispengane på 10 millionar svenske kroner. Dei får prisen 10. desember, men den tradisjonelle tildelingsseremonien i Stockholm er avlyst på grunn av koronapandemien.

Kroniske skadar

Viruset, som Alter, Houghton og Rice oppdaga på slutten av 1980-talet, er årsaka til sjukdommen hepatitt C. Dei fleste som blir smitta, får kroniske leverskadar med risiko for å utvikle leverkreft.

Rundt 10.000 personar i Noreg har kronisk hepatitt C, og mellom 300 og 400 personar blir smitta årleg. Mange er ikkje klar over at dei er smitta og kan vere sjuke i fleire år før symptoma blir utvikla.

Sjukdommen stod i 2016 på lista til Leger utan grenser over gløymde kriser. Hundretusenvis av menneske døyr kvart år av sjukdommar knytt til hepatitt C, sjølv om det finst ein effektiv, men kostbar medisin.

(©NPK)