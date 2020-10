Tiltaka mot korona blir skjerpa i Paris

utenriks

Barar og kafear må truleg stengje som følgje av ein kraftig auke av koronasmitte i byen og områda rundt.

Dei konkrete retningslinjene blir lagt fram måndag av ordførar Anne Hidalgo og politisjef Didier Lallement.

Frankrike registrerte 17.000 nye tilfelle laurdag, det høgaste talet sidan utvida testing vart starta. I Paris er smitteraten no over 250 per 100.000 menneske.

Det utløyser høgaste alarmtilstand, ein fase som også byar i Sør-Frankrike som Marseille og Aix-en-Provence har komme til.

