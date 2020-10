Trumps pressesekretær har testa positivt

utenriks

Det opplyser McEnany på Twitter.

Ho skriv sjølv at ho er symptomfri.

– Etter berre å ha testa negativt, mellom anna kvar dag sidan torsdag, testa eg positivt for covid-19 måndag morgon utan å oppleve nokon symptom, skriv McEnany.

Ho opplyser òg at ho ikkje visste at Trumps rådgivar Hope Hicks hadde testa positivt då ho heldt ein pressekonferanse i Det kvite hus torsdag morgon.

McEnany snakka med pressa utanfor Det kvite hus søndag, og har fått kritikk for ikkje å ha hatt på seg munnbind. Men ingen pressefolk er på lista over McEnanys nærkontaktar, opplyser ho. Det kjem av at dei ikkje oppheldt seg saman lenge nok.

Ho skriv at ho no vil halde seg i karantene medan ho held fram med å jobbe.

Det at også McEnany no har testa positivt for viruset, betyr at ni personar i Trumps krins har vorte koronasmitta.

Trump sjølv er innlagd på sjukehus. Han håpar å bli utskriven allereie måndag, men det er knytt stor uvisse til informasjonen om Trumps tilstand sidan det har komme ei rekkje motstridande meldingar om kor alvorleg tilstanden hans er sidan han vart lagd inn laurdag.

