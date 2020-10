Tyrkisk boreskip ute av farvatnet rundt Kypros

utenriks

Den tyrkiske marinen sa sist månad at skipet skulle vere i farvatnet sørvest for Tyrkia til 2. oktober. Sporingsdata frå skipet viser at det forlét området søndag og har gått til den tyrkiske hamnebyen Tasucu. Tyrkiske styresmakter har ikkje kommentert saka.

Boringa har ført til auka spenning aust i Middelhavet. Tyrkarane leitar etter gass i område Kypros og Hellas reknar som si økonomiske sone. Den tilspissa situasjonen var tema på EU-toppmøtet sist veke, der unionen trua med sanksjonar dersom tyrkarane ikkje stansar leiteboringa.

Boringa er òg ei nøtt for Nato, der både Hellas og Tyrkia er medlemmer. Måndag kjem generalsekretæren i Nato, Jens Stoltenberg, til Ankara, der han skal møte den tyrkiske presidenten, Recep Tayyip Erdogan. Tysdag besøkjer han Hellas. Dei to landa er samde om å ta opp att direkte samtalar for første gong sidan 2016, men det er førebels ikkje sett ein dato.

Sist veke vart det oppretta ein direkte kommunikasjonskanal mellom Hellas og Tyrkia for å unngå utilsikta samanstøytar i Middelhavet.

(©NPK)