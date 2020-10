WHO anslår at 780 millionar har hatt korona

utenriks

Krisesjefen i WHO, Michael Ryan, sa under styremøtet til organisasjonen måndag at dette er «dei beste anslaga». Tala varierer mykje frå by til bygd og mellom ulike befolkningsgrupper.

– Den store majoriteten i verda er framleis i risikosona, sa Ryan.

Dersom anslaget stemmer, er det reelle smittetalet over 20 gonger så høgt som talet som har vorte testa og fått påvist smitte.

Den samla befolkninga i verda blir anslått av FN å vere 7,795 milliardar. 10 prosent av dette er omtrent 780 millionar.

Store mørketal

WHO har til no registrert nesten 35 millionar påviste smittetilfelle og over 1 million koronarelaterte dødsfall i pandemien.

Store forskjellar i testkapasitet og handtering av virusutbrot gjer at ein lenge har rekna med store mørketal. I mange land er det ikkje kapasitet til å teste alle som har symptom på sjukdom.

Ein del av dei smitta har dessutan berre lette symptom – eller ingen symptom i det heile.

Trappa opp testing

Landa som så langt har påvist flest smittetilfelle, er USA, India og Brasil. Dei har registrert høvesvis, 7,6, 6,6 og 4,9 millionar smittetilfelle, viser nettstaden Worldometer.

Men i alle land finst det smitta som «går under radaren». Talet på smittetilfelle i India auka kraftig i september, og dette vart delvis forklart med at styresmaktene trappa opp testinga og fanga opp fleire av dei som var smitta.

I tillegg tydde tala på at smitten i større grad spreidde seg frå dei indiske storbyane til landsbygda.