– Takk til alle som kvar dag gjer ein innsats for å bryte smittekjedene, skriv Magnus Heunicke. Samtidig minner han om at jobben ikkje er gjord.

– Viruset er her framleis, så det er avgjerande at vi står på. I Europa har epidemien framleis altfor godt tak, og vi kan sjå at smitten stig mange stader, seier ministeren.

For ei veke sidan var reproduksjonstalet på 1,1, og veka før det låg det på 1,3. Når talet no er under 1, betyr det at smitten er avtakande.

