Kristen pakistanar slepp dødsstraff for blasfemi

Sawan Masih, ein gatefeiar frå den austlege metropolen Lahore, vart måndag frikjend etter å ha sete seks år i fengsel i vente på si eiga dødsstraff. Det stadfestar ein talsperson for rettsvesenet i Lahore.

Kristne Masih var dømd til døden ved henging etter at ein muslimsk venn skulda han for å ha fornærma profeten Mohammed i ein samtale dei imellom.

100 hus i brann

Skuldingane utløyste i si tid kraftige opptøyar i Lahore, kor meir enn hundre kristne heimar vart stukne i brann.

– Eg må seie at dette er ei «dristig» avgjerd frå ankedomstolen i Lahore, seier leiar Joseph Francis ved eit senter som gir juridisk assistanse til kristne i blasfemi-rettssaker.

Dette er den andre rettssaka der ein kristen har vorte frifunnen etter å ha vorte sikta for blasfemi i Punjab-provinsen.

Minst tolv andre ankesaker mot kristne som er skulda for blasfemi, ventar på at saka deira skal komme opp, opplyser Francis.

Får truslar

Lovene i landet krev ikkje at det blir framlagt bevis når blasfemiskuldingar blir behandla i retten, og ifølgje religiøse minoritetar blir dei ofte trua med slike skuldingar.

Pakistanske domstolar vegrar seg for å føre bevis i dei sakene som hamnar i retten, i frykt for at prosedyrane i seg sjølv vil bli stempla som blasfemiske.

For Masih som snart blir sett fri, ventar likevel eit nytt tilvære. Familien har gått i dekning på grunn av dei mange truslane dei har fått som følgje av blasfemi-saka.

