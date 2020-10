utenriks

– Vi har aldri tidlegare opplevd at så mange har stemt så langt tid før valet, seier Michael McDonald i United States Elections Project til Reuters.

Fire veker før valet i 2016 var det berre 75.000 som hadde førehandsstemt, medan talet i år er over 50 gonger så høgt.

Koronapandemien har ramma USA hardt, og mange er redde for å møte opp ved vallokala 3. november. Ei rekkje delstatar har derfor utvida moglegheita for førehandsstemming via posten, noko det ser ut til at mange nyttar seg av.

(©NPK)