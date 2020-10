Nobelpris i fysikk for forsking på svarte hol

utenriks

Det opplyste Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm tysdag. Penrose er frå Storbritannia, Genzel er tysk og Ghez er amerikanar.

Genzel og Ghez blir heidra for «oppdaginga av eit supermassivt kompakt objekt i sentrum av vår galakse». Halvparten av prispengane går til desse to.

Den andre halvparten går til Penrose. Han har vist at ved danninga av svarte hol kan ein logisk slutta ein prediksjon basert på den generelle relativitetsteorien, som vart utvikla av Albert Einstein for over hundre år sidan.

(©NPK)