utenriks

Det opplyser tenestemenn til AP.

Milley og leiarar i den amerikanske hæren, marinen og flyvåpenet har avlagt negative koronatestar, men held seg likevel i karantene for å vere på den sikre sida. Blant dei som er omfatta, er sjefen for U.S. Cyber Command, general Paul Nakasone.

Dei militære toppleiarane jobbar heimanfrå, og situasjonen skal ikkje ha påverka den militære beredskapen.

(©NPK)