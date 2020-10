Rapport avdekkjer høgreekstremisme i tysk politi

utenriks

Den tyske tryggingstenesta Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) har på oppdrag for regjeringa utarbeidd rapporten, som avdekkjer 377 tilfelle av høgreekstremisme sidan 2017.

Innanriksministeren i Tyskland, Horst Seehofer, som først hevda at det var unødvendig å granske haldningar innan tysk politi, tollvesen og etterretning, måtte etter fleire avsløringar gi etter for press. Måndag var det han som la fram rapporten frå BfV.

Rapporten byggjer mellom anna på ei spørjeundersøking blant 300.000 tilsette der dei måtte svare på spørsmål om eigne sympatiar og antipatiar, haldningar og meiningar.

– Ikkje strukturelt problem

– Det dreier seg om nokre få tilfelle. Vi har ikkje noko strukturelt problem med høgreekstremisme innan tryggingstenestene på delstats- eller føderalt nivå, sa Seehofer då han presenterte rapporten.

Han understreka at kvart einaste tilfelle som blir oppdaga, er «skammeleg», og at det får følgjer for dei det gjeld.

Dei fleste av dei 377 tilfella dreier seg om tilsette som har delt nazistiske, høgreekstreme og grovt rasistiske slagord eller symbol i sosiale medium. Berre to av dei som er avslørte, kan ifølgje rapporten knytast til høgreekstreme grupper.

Storaksjon

Tysk politi gjennomførte førre månad ein storaksjon mot kollegaer som var skulda for å spreie høgreekstrem propaganda, inkludert hakekors og bilete av Adolf Hitler.

Over 200 politifolk deltok i aksjonen mot 34 politistasjonar og private heimar. 30 politifolk vart suspenderte, mistenkte for å ha spreidd høgreekstrem propaganda i chattegrupper på internett.

Eitt av dei over 100 bileta som var delte på WhatsApp, førestilte ein flyktning som var manipulert inn i gasskammera til eitt nazistane under andre verdskrigen.

Skandalar

Tyskland har dei siste åra hatt fleire skandalar der det er avslørt høgreekstremistar innan politiet og tryggingsstyrkane.

I juli vart ein tidlegare politimann med nynazistiske sympatiar og kona hans arresterte, mistenkte for å ha sendt trusselbrev til ei rekkje politikarar og andre offentlege menneske i Tyskland.

Politisjefen i delstaten Hessen, Udo Münch, trekte seg frå jobben som følgje av skandalen.

Nokre veker tidlegare oppløyste forsvarsministeren i Tyskland, Annegret Kramp-Karrenbauer, ei avdeling innan dei tyske spesialstyrkane, etter at det vart kjent at fleire av medlemmene hadde høgreekstreme sympatiar.

Fleire høgreekstremistar

Den militære etterretningstenesta i Tyskland (MAD) opplyste tidlegare i år at rundt 600 tyske soldatar var i søkjelyset, mistenkt for høgreekstreme sympatiar.

Seehofer slo i juli fast at høgreekstremisme er den største politiske tryggingstrusselen Tyskland no står overfor.

Ifølgje BfV var det i fjor 32.000 høgreekstremistar i Tyskland, ein auke på 8.000 frå året før. Rundt 13.000 av dei vart sett på som potensielt valdelege.

(©NPK)