Smittevernekspertar hardt ut mot Trumps åtferd

utenriks

President Donald Trump vart måndag kveld utskrive frå sjukehuset etter å ha vore innlagd i tre dagar for covid-19. Behandlinga held fram i Det kvite hus.

Trump brukte dagen på å tone ned faren ved koronaviruset. Han tvitra at han både snart er tilbake på valkampsporet, og at han er klar til å gå tilbake til arbeidet. Han spekulerer òg i at han no kanskje er immun mot koronaviruset.

– Ikkje ver redd for covid. Ikkje la det dominere livet ditt, skreiv Trump på Twitter.

Skremmer ekspertar

Denne framstillinga av koronaviruset har fått fleire smittevernekspertar til å stegle.

– Dette er ei urimeleg melding. Eg vil gå så langt som å seie at dette kan forverre spreiinga av viruset, seier doktor Sadiya Khan ved University Feinberg School of Medicine.

Lege og professor i medisin og folkehelse Carlos del Rio ved amerikanske Emory University, kallar åtferda til Trump «uansvarleg» og meiner presidenten «burde vite betre».

– Eg trur presidenten gjer ein feil, og at han no utset folk for fare. Som president burde han verne helsa til amerikanarane, ikkje seie at alt er «ok», seier del Rio til nyheitsbyrået TT.

Han viser til dei sju millionar smitta og over 200.000 døde i USA på grunn av covid-19.

Framleis smitteberande

Trump hadde på seg munnbind og knytte neven i vêret då han gjekk mot ein svart SUV som køyrde han dei få meterane til helikopteret som flydde han frå Walter Reed-sjukehuset til Det kvite hus.

Vel framme ved inngangsdøra, tok han av seg munnbindet, stappa det i lomma og gav tommel opp-teikn før han gjekk inn i Det kvite hus. Han sa han følte seg bra.

Det er uklart kor lenge han blir i karantene i Det kvite hus. Legen hans, Sean Conley, sa måndag morgon at han framleis er smitteberar, og smittevernreglane seier då at ein bør vere i karantene i ti dagar.

Det er òg uklart kor alvorleg sjuk Trump har vore. Men at han måtte få oksygen på grunn av brått fall i oksygenmettinga og høg feber, tyder på at det var alvorleg. Conley sa at han ikkje er heilt ute av faresona på endå ei veke.

I Twitter-meldinga skryter Trump av at han føler seg betre enn han har gjort på 20 år, og gir æra til medisinane som er utvikla mot covid-19 i USA medan han har vore president.

– Det er nok berre ein effekt av steroida. Det kan absolutt ha fått Trump til å føle seg meir vital, forskoterer del Rio, som er oppteken av dei nødvendige smitteverntiltaka rundt Trump den neste tida.

Verne staben

Utskrivinga frå sjukehuset reiser spørsmålet om korleis Det kvite hus skal verne andre der mot viruset som framleis herjar i kroppen til Trump.

Sjølv før den omstridde bilutflukta til Trump frå sjukehuset for å vinke til tilhengjarar, hadde Secret Service-agentar uttrykt uro for den lettvinte haldninga til munnbind og sosial distansering i Det kvite hus, men at det var lite dei kunne gjere med det.

Både Khan og professor David Nace ved University of Pittsburgh fryktar at Trump ikkje vil halde seg isolert, og at han ikkje har lært leksa om munnbind.

– Vi veit han hatar munnbind, vi veit han hatar å føle seg bunden, vi veit han er uføreseieleg. Alle andre amerikanarar må ta omsyn til ein ti dagar lang isolat-periode, seier Nace.

Også presidentkandidaten til Demokratane, Joe Biden, som gjorde det klart at han er glad for at Trump er på veg til å bli betre, åtvara mot å tru at viruset ikkje er eit problem.

Superspreiing

Medan Det kvite hus framleis driv smittesporing etter arrangementet i Rosehagen for over ei veke sidan, der smitten spreidde seg i den inste krinsen til Trump, kunngjorde pressetalskvinne Kayleigh McEnany at ho òg har testa positivt.

Andre som er smitta er kona til Trump, Melania, hans nære rådgivar Hope Hicks, tidlegare rådgivar Kellyanne Conway, senatorane Mike Lee og Thom Tillis, valkampsjef Bill Stepien, leiaren til Republikanarane, Ronna McDaniel, den personlege assistenten til Trump, Nicholas Luna, og tidlegare guvernør Chris Christie, som ligg på sjukehus.