Tidlegare val gir svar på korleis amerikanarane stemmer

Valdeltakinga i vestlege industriland er vanlegvis på rundt 70 prosent, men det er langt frå tilfellet i USA.

Av dei rundt 250 millionar i stemmefør alder ved presidentvalet i 2016, var det under 139 millionar – 55 prosent – som nytta seg av stemmeretten. 2,4 millionar av dei stemde blankt.

Dette var inga låg valdeltaking etter amerikansk målestokk, og høgare enn i ni av dei elleve tidlegare presidentvala.

Botnrekorden i moderne tid vart sett i 1996 då demokraten Bill Clinton møtte republikanaren Bob Dole. For første gong på 70 år var det då heimesitjarane – 51 prosent – som var i fleirtal.

Ein analyse av kven som deltek i val og kva parti dei stemmer på, viser store skilje når det gjeld kjønn, alder, utdanning, inntekt, religion og etnisk identitet i USA.

Desse skilja har vist seg å vere relativt uavhengig av kva kandidatar dei to partia stiller med, og førre presidentval kan derfor gi ein peikepinn på kven som går sigrande ut av valet 3. november.

Kjønn

Fleire kvinner enn menn stemde ved førre presidentval, og 54 prosent av dei stemde på Demokratanes kandidat Hillary Clinton. Eit fleirtal av mennene – 52 prosent – stemde på Donald Trump.

59 prosent av veljarane var gifte. Trump fekk klart flest stemmer i denne gruppa, medan Clinton fekk endå klarere støtte blant ugifte veljarar.

Clinton kapra òg klart flest stemmer blant veljarar under 50 år, medan Trump fekk flest stemmer frå dei som var over 50 år, viser ein analyse frå Pew Research Center.

Valdeltakinga var likevel over 70 prosent blant dei over 70 år, medan ho var på langt under 50 prosent blant dei under 30 år, noko som talte til Trumps fordel.

Etnisitet

Etnisitet markerer eit endå større skilje. 74 prosent av dei som stemde sist det var presidentval, var kvite, og 54 prosent av dei stemde på Trump.

10 prosent av veljarane var svarte, og av dei stemde meir enn ni av ti på Clinton. Praktisk talt alle svarte kvinner stemde på henne.

Blant veljarane med latinamerikansk bakgrunn, som også utgjorde rundt 10 prosent, stemde nærare sju av ti på Clinton, som også kapra åtte av ti stemmer blant veljarar med asiatisk bakgrunn.

Utdanning

Utdanningsnivå avgjer òg i stor grad kven amerikanarane stemmer på. Blant veljarar som hadde fullført college var det 57 prosent som stemde demokratisk i 2016.

Blant dei som ikkje hadde fullført college, var det flest som stemde republikansk, og blant kvite veljarar utan college gav heile 64 prosent Trump stemma si.

Sidan 63 prosent av dei som stemde i 2016, ikkje hadde fullført college, bidrog denne veljargruppa til å gi Trump sigeren.

Inntekt

Utdanning og inntekt heng i stor grad saman, noko som også er tydeleg i USA.

34 prosent av dei som stemde i 2016-valet tente under 50.000 dollar i året, og i denne veljargruppa var det Hillary Clinton som fekk flest stemmer, viste valdagsmålingar.

64 prosent av veljarane tente meir enn 50.000 dollar, og blant dei var det Trump som fekk flest stemmer.

Det er grunn til å stille spørsmål ved om det var Trumps mobilisering av lågtlønte, kvite arbeidarklasseveljarar som sikra han sigeren, slik det har vore hevda, meiner tankesmia Brookings Institution i ein analyse. Dei viser til at det var færre lågtlønte som stemde i 2016 enn fire år tidlegare.

Religion

Religion er òg ein tydeleg markør for kva parti amerikanarane stemmer på. Nesten halvparten av veljarane er kristne protestantar, og av desse gav 56 prosent stemma si til Trump i 2016.

20 prosent av protestantane kallar seg sjølv evangelisk kristne og blant desse fekk han nesten ni av ti stemmer, 88 prosent.

Blant svarte protestantar, som utgjer rundt 7 prosent av veljarmassen, var det derimot heile 96 prosent som stemde på Clinton.

Også blant USAs katolikkar, som utgjer rundt 20 prosent av veljarane, var det eit fleirtal – 52 prosent – som stemde på Trump ved førre val.

Unntaket var blant katolikkar med latinamerikansk bakgrunn, der nesten åtte av ti stemde på Clinton. Den gruppa utgjer likevel berre 5 prosent av veljarane.

Gud og bibel

Joe Biden kjem i motsetning til Clinton frå ein katolsk familie, noko som kan gi utslag i denne veljargruppa. Dersom han skulle vinne valet, vil han nærast bli historisk. USA har tidlegare berre hatt éin katolsk president, og det var John F. Kennedy.

Trump snakkar ofte om Gud, omgir seg med religiøse leiarar og poserer med bibel. Ved eitt høve omtalte han sjølv som «den utvalde», men amerikanarar flest stiller seg tvilande til kor religiøs han eigentleg er.

Halvparten av dei spurde i ei meiningsmåling i mars, var ikkje eingong sikre på om han var protestant, katolikk eller religiøs i det heile.

Jødar og muslimar

Kvar fjerde amerikanske veljar identifiserer seg ikkje med nokon religion, og blant desse stemde 65 prosent på Clinton i 2016. Ho fekk òg tre av fire stemmer frå USAs jødiske minoritet og vann klart blant USAs muslimar.

Muslimar utgjer omtrent 1 prosent av veljarane i USA, og to av tre seier i meiningsmålingar at dei kjem til å stemme på Biden.

Sjølv om veljargruppa er relativt liten, bur mange av dei i viktige vippestatar som Florida, Pennsylvania, Michigan, Ohio og Texas, og muslimske stemmer kan derfor bli viktige. Det same gjeld jødiske stemmer, først og fremst i Florida.

By mot land

By mot land er ein siste markør for korleis folk stemmer i USA. Folk i byar er alltid meir liberale enn dei som lever på landsbygda, og under det førre presidentvalet henta Demokratane nærare 60 prosent av stemmene dei fekk, frå byar, viser ein analyse.

På landsbygda var det stikk motsett, der kapra Republikanarane over 60 prosent av stemmene.

Trump fekk òg flest stemmer i forstadene i byane og i småbyar, men her var langt jamnare. Det er òg i desse områda årets presidentval kan komme til å bli avgjort.

