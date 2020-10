Trumps koronameldingar møter kraftig kritikk – blokkert på sosiale medium

utenriks

Sjølv rapporterer Trump at han tysdag ikkje lenger har nokon symptom på covid-19, dagen etter at han vende heim til Det kvite hus etter tre dagar på sjukehus.

Legen hans, Sean Conley, skriv i ei fråsegn at presidenten har det svært bra, og at undersøkingar viser at tilstanden hans framleis er stabil. Han har ei oksygenmetting på 95–97 prosent, noko som er litt under normalen.

Trump har fått steroid som dempar symptoma, men han er ikkje friskmeld.

Rundt 13 personar i Trumps krins har så langt fått påvist viruset.

Sterke reaksjonar

Trumps oppmoding om at amerikanarane ikkje bør vere redd for covid, har vekt sterke reaksjonar, ikkje minst i medisinske krinsar.

Tysdag la han ut ei melding på sosiale medium der han hevdar at vanleg sesonginfluensa er langt meir dødeleg enn koronaviruset, noko som er stikk i strid med kva statistikken viser.

Medan over 210.000 koronasmitta personar har døydd i USA så langt i år, døydde rundt 61.000 av influensa i 2017-2018, som var den dødelegaste influensasesongen sidan 2010.

Meldinga låg på både Facebook og Twitter i timevis før ho vart fjerna av Facebook og merkt som misvisande av Twitter.

– Ser fram til debatt

At Trump tok av seg munnbindet før han gjekk inn i Det kvite hus då han kom frå sjukehuset måndag kveld, har òg vekt oppsikt. Trump kan framleis smitte andre, og åtferda har òg skapt bekymring for vidare spreiing av viruset i staben til presidenten.

Trump føler seg no så frisk at han òg reknar med å møte motkandidaten sin, Joe Biden, til debatt 15. oktober, det vil seie om ei dryg veke.

I ei Twitter-melding skriv Trump at han ser fram til å møte Biden til ein ny debatt. Den førre vart gjennomført tysdag førre veke og vart av kommentatorar kalla den verste presidentdebatten i moderne amerikansk historie. Berre to dagar seinare vart det klart at Trump var koronasmitta.

Biden uttalte måndag at han er villig til å møte Trump til debatt viss ekspertane meiner det er trygt.

Pentagon-leiarar i karantene

Tysdag vart det kjent at fleire Pentagon-toppar, mellom anna generalstabssjef Mark Milley, er i karantene etter at ein av leiarane i kystvakta har testa positivt.

Milley og leiarar i den amerikanske hæren, marinen og flyvåpenet har avlagt negative koronatestar, men held seg likevel i karantene. Blant dei som er omfatta, er sjefen for U.S. Cyber Command, general Paul Nakasone.

Dei militære toppleiarane jobbar heimanfrå, og situasjonen skal ikkje ha påverka den militære beredskapen.

