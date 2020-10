WHO åtvarar mot «pandemi-utmatting» i Europa

utenriks

– Sjølv om ein måler utmatting på ulike måtar, og nivået vil variere frå land til land, er det no estimert til å ha nådd over 60 prosent i nokre tilfelle, åtvarar leiar Hans Kluge i Verdshelseorganisasjonens (WHO) europeiske seksjon tysdag.

WHO har gjennomført undersøkingar i fleire europeiske land, og Kluge seier det er naturleg at borgarane føler seg demotiverte og utmatta av pandemien.

Kluge oppmodar europeiske styresmakter om å lytte til – og dessutan samarbeide med – folket når dei skal utarbeide «nye og innovative metodar» for å kjempe mot koronaviruset.

