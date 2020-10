Biden driv valkamp medan Trump er isolert

utenriks

For berre ei veke sidan var det ein sjølvsikker Trump som heldt massemøte med jublande tilhengjarar i Minnesota, Wisconsin og Pennsylvania, medan ein forsiktig utfordrar Joe Biden heldt få og mindre møte med strenge forholdsreglar mot koronaviruset.

No er det omvendt. Tysdag var Biden først i den evige vippestaten Florida, og sidan i Pennsylvania ved minnesmerket for borgarkrigen i Gettysburg, der han åtvara mot mørke krefter som vil splitte landet meir enn nokosinne sidan borgarkrigen for over 150 år sidan.

Medan Trump har måtta stille valkampen til sides medan han blir behandla for koronaviruset, tek meiningsmålingane av og spår enorm siger for Biden om berre fire veker.

Klart og aukande forsprang

Ei meiningsmåling frå CNN denne veka gir han eit forsprang på 16 prosentpoeng, med 57 prosent mot 41, medan ei NBC-måling gir han 53 prosent mot 39 prosent for Trump.

Den meir nøkterne gjennomsnittsmålinga til RealClearPolitics, som baserer seg på ei rekkje av USAs mest pålitelege målingar, låg tysdag på 51,2 prosent mot 42,2 – eit forsprang på 9 prosentpoeng. Den blir oppdatert dagleg, etter presidentdebatten for ei veke sidan med ein tidel eller tre meir per dag for Biden.

Også i delstatane

Målingane i delstatane, der valet blir avgjort, går òg Bidens veg. Han leier i alle dei seks statane som i år blir rekna som dei viktigaste vippestatene.

Men han har skaffa seg leiing òg i ei rekkje andre statar, som dei tidlegare vippestatene Ohio og Iowa, som hittil var rekna inn i det republikanske hjørnet, og til og med i den fram til no svært republikanske sørstaten Georgia.

Demokratane har no byrja å pøse pengar inn i republikanske statar som Georgia og Texas i håp om storeslem på valdagen. 6 millionar dollar blir investerte i TV-reklame i Texas, der ei stadig aukande latino-befolkning og stadig større storbyar gjer staten litt mindre republikansk for kvart val.

Blir åtvara mot Clintons feil

Men dei blir åtvara mot å gjere same skjebnesvangre feil som Hillary Clinton for fire år sidan, då ho i overmot i dei siste vekene av valkampen satsa på å snu republikanske statar i sør og ignorerte det demokratane trudde var ein bombesikker blå mur i Midtvesten.

Nesten heilt uventa vann Trump dei tradisjonelt demokratiske statane Wisconsin, Michigan og Pennsylvania med hårfin margin, og dermed heile presidentvalet.

Hittil har Biden halde seg til årets vippestater, særleg dei tre i Midtvesten som Trump tok, og ikkje minst Pennsylvania der han voks opp.

Twittermeldinger

Medan Biden er på farten, gjer Trump sitt beste for å vise at han framleis er på banen med ei rekkje Twittermeldinger.

Men etter at han sjølv vart alvorleg sjuk av korona, og eit alvorleg utbrot lamma Det kvite hus, har det vorte omtrent umogleg for han å få valkampfokuset bort frå pandemien og handteringa hans av viruset som hittil har kosta 210.000 amerikanarar livet.

Men han prøver framleis å tone ned alvoret og fremje det kontroversielle synet sitt om at koronaviruset blir teke altfor alvorleg, medan han framstiller seg sjølv som ein krigar som kjempa mot viruset og vann.

Vil flytte fokus

Etter at han måndag bad veljarane ikkje vere redd for viruset og ikkje la det dominere livet, angreip han media for ikkje å ha meir fokus på det han kallar sine mange suksessar.

– Dei falske media nektar å fokusere på kor bra økonomien og børsen gjer det, inkludert JOBBAR under Trump-administrasjonen. Vi er snart i rekordterritorium, tvitra han tysdag.

– Alt dei vil er å drøfte covid-19, men dei vil ikkje seie det, men vi slo demokratane heile dagen, også, tvitra han vidare.

Tvil om presidentdebatt

Trump og Biden skal etter planen møtast til ein ny presidentdebatt neste tysdag, og Trump seier han gler seg til det.

Men Biden er skeptisk og sa tysdag at om Trump framleis er sjuk, er det kanskje ikkje så lurt å halde debatten.

Under den siste debatten stod Biden fire meter frå Trump, som kanskje allereie då var smitteberar.

To dagar etter testa Trump positivt, og retningslinjene til smittevernstyresmaktene tilseier at ein må vere i karantene i ti dagar etter å ha vorte smitta, og opp til 20 dagar om ein har vore sjuk.

