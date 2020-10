Biden skeptisk til debatt om Trump framleis er sjuk

utenriks

– Eg ser fram til debatten med han, men eg håpar berre at alle tryggingsreglar blir følgde, sa Biden tysdag.

Dei to skal etter planen møte til ny debatt 15. oktober, men Biden seier at «om han framleis har covid, bør vi ikkje ha debatt». Trump testa positivt torsdag og vart utskriven frå sjukehus måndag.

Smittevernstyresmaktene i USA seier at dei som testar positivt for viruset, bør sitje i karantene i minst ti dagar etter at symptoma viser seg, medan dei som blir sjuke, må halde seg heime i opp til 20 dagar.

Trump har tvitra at han ser fram til debatten.

