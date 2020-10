Carson og Kincaid favorittar til Nobels litteraturpris

utenriks

Den høgthengande litteraturprisen har sjeldan vakt så mykje sinne som då Svenska Akademien i fjor gav han til austerrikske Peter Handke.

Handkes bagatellisering av overgrepa til serbarane under krigen på Balkan på 1990-talet og talen i gravferda til den folkemordtiltalte serbiske leiaren Slobodan Milosevic førte til omfattande protestar og demonstrasjonar.

– Ved å gi prisen til Handke, ville Akademien vise at dei har eit syn på litteraturen som rein, og at den står over alt anna. Det finst derfor ingen som av personlege grunnar er umogleg, meiner kulturredaktøren i Sydsvenskan og Helsingborgs Dagblad, Ida Ölmedal.

Kvinneleg forfattar

Verken ho eller kulturredaktøren i Svenska Dagbladet, Lisa Irenius, ventar ein like omstridd prisvinnar i år, men trekker fram den metoo-skulda sørkoreanske poeten Ko Un som ein eventuell kandidat.

Kulturredaktør Björn Wiman i Dagens Nyheter trur årets pris vil gå til ein kvinneleg forfattar utanfor Europa, som ingen kan stille spørsmål ved, verken av litterære eller ideologiske grunnar.

Han held ein knapp på den 70 år gamle canadiske poeten Anne Carson, eller kanskje òg den 71 år gamle amerikanske forfattaren Jamaica Kincaid, som er oppvaksen på Antigua.

Irenius og Ölmedal har òg Carson og Kincaid som favorittar.

– Eg håpar på Kincaid. Ho har ein gedigen og samanhengande gjerning bak seg, og ho er framleis produktiv. Ho er ingen pensjonist, det er alltid kult, seier Ölmedal.

Kroatisk favoritt

Dei to litteraturkritikarane Sara Abdollahi og Henrik Sahl Johansson meiner derimot at årets pris bør gå til den 71 år gamle kroatiske forfattaren Dubravka Ugrešić.

– Ho er pessimistisk, lynskarp og grev i sorga, samtidig som ho er morosam, meiner Abdollahi.

– Ingen nolevande forfattar har som henne lykkast med å fange rørsla mellom minne, historie og litteratur, og ingen har med same presisjon beskrive mekanismane til den kollektive gløymselen, meiner Sahl Johansson.

Ingen fest

Uansett kven som vinn, så blir det ingen storslått gallamiddag i Stockholm til ære for vedkommande. Årets nobelfest er innstilt på grunn av koronapandemien, men Irenius trur ikkje at prisen vil få mindre merksemd av den grunnen.

– Det er kunngjeringa som er nyheita, det andre er meir ei påminning. Sjølv om det rett nok kan vere litt leitt for prisvinnaren, seier ho.

Ölmedal foreslår at festen blir innstilt for godt.

– Ved å ha ein glorete galla blir det understreka at ein feirar heile personen, og ikkje berre dei litterære gjerningane til personen. Det resulterer i debattar i tråd med den vi hadde i fjor, seier ho.

