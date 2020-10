Ekspolitimannen som er sikta for drapet på George Floyd, er lauslaten mot kausjon

utenriks

Kausjonen er på 1 million dollar, melder amerikanske medium onsdag kveld.

Alle dei fire politimennene som var til stades under den brutale arrestasjonen i Minneapolis i mai, er dermed lauslatne. Alle fekk sparken dagen etter. Medan Chauvin er sikta for forsettleg drap, er dei tre andre sikta for medverknad.

Det var Chauvin som pressa kneet sitt mot halsen til Floyd i fleire minutt slik at han slutta å puste. Han vart erklært død same dag.

Drapet førte til store demonstrasjonar og opptøyar i ei rekkje amerikanske byar, og George Floyd har vorte eit viktig symbol for rørsla Black Lifes Matter.