Føderal ankedomstol gir grønt lys for utlevering av Trumps skattemeldingar

utenriks

Trumps advokatar anka saka for å hindre statsadvokaten på Manhattan i å få innsyn i skattedokument som omfattar ein periode på åtte år.

Saka gjeld ei omfattande finansetterforsking av Trump og firmaa hans, og òg om to kvinner har fått utbetalt pengar for å halde munn om at dei har hatt forhold til Trump. Detaljane om finansetterforskinga er ikkje gjorde offentleg.

Dei tre dommarane avviste argumentet til presidenten om at kravet måtte avvisast fordi det var for omfattande og var å rekne som «politisk trakassering» frå påtalemakta.

Mykje tyder på at saka no kan hamne i høgsterett. Det blir i så fall andre gong dei får ein del av denne saka til behandling. Førre gong vurderte høgsterett argumentet om at Trump, som sitjande president, hadde juridisk immunitet.

Det vart i juli avvist av domstolen med sju mot to stemmer.

(©NPK)