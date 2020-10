Frankrike skuldar Tyrkia for militært engasjement i Nagorno-Karabakh

utenriks

– Det nye aspektet er at det er eit militært engasjement frå Tyrkia som skaper risiko for at konflikten blir internasjonalisert, sa Frankrikes utanriksminister Jean-Yves Le Drian i nasjonalforsamlinga i Paris onsdag.

Tidlegare har president Emmanuel Macron skulda Tyrkia for å ha sendt syriske jihadistar for å krige på aserbajdsjansk side.

Kampane som braut ut mellom Aserbajdsjan og armenske separatistar for halvanna veke sidan, viser ingen teikn til å ta slutt. Aserbajdsjan ønskjer å ta tilbake regionen som aserbajdsjanske separatistar har kontrollert sidan partane inngjekk ei våpenkvile i 1994.

