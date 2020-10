utenriks

Presidenten i USA, Donald Trump, har over tid halde fast på at det vil vere mogleg å få ein vaksine klar til godkjend bruk innan valet 3. november. Dei nye retningslinjene som FDA no har offentleggjort, inneber likevel ei oppfølgingstid på minst to månader for testpasientar.

Oppfølgingstida skal vere ein tryggleik mellom anna mot alvorlege biverknader før ein vaksine blir godkjend.

