IMF: Karbonprising avgjerande for å dempe klimaendringar

utenriks

Både den dystre spådommen og forslaga for å unngå at han går i oppfylling, kjem fram i eit eige kapittel i Det internasjonale pengefondets (IMF) rapport «World Economic Outlook».

– Utan ytterlegare tiltak for å redusere utsleppa av klimagassar, er planeten på veg mot temperaturar han ikkje har sett på millionar av år, heiter i det første setning av kapittelet, som vart offentleggjort onsdag. IMF åtvarar mot katastrofale menneskelege og økonomiske kostnader, men tilbyr òg håp.

– Analysen vår går ut på at å stimulere til grøne investeringar, kombinert med jamn auke i karbonprisane, vil leie til dei nødvendige utsleppskutta, held opningsavsnittet fram. Organisasjonen meiner verdsøkonomien på mellomlang sikt kan verke styrkt og meir berekraftig.

Karbon må koste

IMF skriv at karbonprising er avgjerande for å dempe klimaendringane. Det blir forklart med at auka prisar både vil oppmode til betre energieffektivitet og til å flytte ressursar frå aktivitetar med høge utslepp til aktivitetar med lågare utslepp.

– Overgangskostnadene med karbonprisar, som er i tråd med netto nullutslepp innan midten av hundreåret, verkar overkommeleg. Dei kan òg reduserast i takt med utviklinga av ny teknologi som resultat av karbonprising, grøn forsking og utviklingssubsidiar, heiter det vidare.

I tillegg påpeikar IMF at målretta økonomisk hjelp frå styresmaktene kan hjelpe dei som er mest utsette når utsleppa skal kuttast.

Dobbelt effekt

Fondet oppmodar til grøne investeringar som rein transport, smarte straumnett og innfasing av fornybar kraft, og dessutan oppgradering av bygningar for å gjere dei meir energieffektive. Til liks med karbonprising vil slike investeringar ha ein dobbel effekt, ifølgje IMF.

Den første er at det vil løfte bruttonasjonalprodukt og gi fleire arbeidsplassar i den første fasen av gjenreisinga etter covid-19-pandemien. For det andre vil grøn infrastruktur auke produktiviteten i lågutsleppssektorar, noko som igjen vil gjere det meir attraktivt å investere i desse sektorane. Då blir det òg lettare å tilpasse seg auka karbonprisar, skriv fondet.

Dersom vi ikkje gjer noko, er framtidsutsiktene i rapporten svært så dystre. Utrekningar i rapporten viser at med dagens utslepp, vil det innan 15 år vere berre 50 prosent sjanse for å unngå ein temperaturauke på meir enn 1,5 grader.

Dersom vi stemnar fram som i dag, kan den globale oppvarminga bli på mellom 3 og drygt 6 grader innan hundreåret er omme.

(©NPK)