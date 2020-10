Partileiar går av i Danmark etter krenkingssak

utenriks

Beskjeden kom etter eit over seks timar langt møte i København onsdag.

– Eg har svikta partiet mitt og dermed òg offentlegheita fordi eg ikkje hadde motet til å erkjenne at det ikkje var nok at eg sa unnskyld til Lotte, men at eg òg var nøydd til å vere open om at det var meg, sa Østergaard då han kunngjorde avgangen sin.

Han understreka samtidig at han har gitt partifellen Lotte Rod «si unnskyldning utan atterhald og fått hennar tilgiving», og at det ikkje er henne han har svikta.

Østergaard avløyste i 2014 Margrethe Vestager som partileiar. No overtek Sofie Carsten Nielsen leiarvervet i sentrumspartiet, som fungerer som støtteparti for den sosialdemokratiske mindretalsregjeringa.

Skuldinga mot Østergaard dukka opp for eit par veker sidan då Lotte Rod uttalte til Danmarks Radio at ho hadde fjerna hender frå låra sine, og at ho kunne nemne fleire døme på upassande berøringar. Seinare gav ho namnet til dei som hadde gjort dette, vidare til partileiinga.

