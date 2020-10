utenriks

Den 80 år gamle pastoren fekk diagnosen fredag og kviler heime, opplyste sonen hans Matt Hagee under ei gudsteneste i Cornerstone-kyrkja i San Antonio.

Hagee har vore ein engasjert støttespelar for Israel og stifta organisasjonen Christians United for Israel. Han er òg ein entusiastisk tilhengjar av president Donald Trump.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu tvitra at han ber for at Hagee blir frisk snart.

