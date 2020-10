Trump krev umiddelbar krisehjelp til amerikanarane

utenriks

I ein tirade med meldingar på Twitter tek Trump til orde for at Kongressen straks må vedta ein ny runde med krisehjelp. Meldingane han la ut onsdag formiddag amerikansk tid, kom berre sju timar etter at han gav republikanarane i Kongressen ordre om å leggje forhandlingane med demokratane på is. I staden vil han sjølv sørgje for ein krisepakke til amerikanarane etter valet 3. november.

Trumps siste utspel skaper forvirring om kva som eigentleg er Trumps strategi, skriv Washington Post.

Like før klokka 10 onsdag morgon amerikansk tid bad han i ei Twitter-melding Kongressen om «ØYEBLIKKELEG» å vedta 25 milliardar dollar i krisehjelp for luftfartsindustrien.

Ein knapp halvtime seinare bad han Kongressen om å gi millionar av amerikanarar ei kontantutbetaling på 1.200 dollar, samtidig som han skreiv at han vil ha umiddelbar hjelp til små bedrifter for milliardar av dollar.

– Eg er klar til å signere med det same. Høyrer du Nancy? lydde ei av meldingane.

Nancy Pelosi er demokrat og speaker i Representanthuset. Dagen før skulda ho Trump for å skape fullstendig kaos i Det kvite hus etter at han varsla at forhandlingane om ein krisepakke måtte opphøyre.

Tiltaka som Trump foreslår onsdag, er allereie inkluderte i krisepakken som republikanarane og demokratane har forhandla om.

