Eit pust av normalitet i amerikansk presidentvalkamp

utenriks

Pence opna til og med med å seie at det var eit privilegium å vere på scena saman med Harris og kommenterte det historiske i at ei afroamerikansk kvinne er visepresidentkandidat. Kontrasten til den verbale slagmarka førre veke kunne ikkje vore større.

Debatten hadde sine avbrytingar, overdrivingar, skuldingar og heil- og halvløgner òg, men han unngjekk å vise regelrett forakt og utskjelling. Kommentatorar i amerikanske medium er samde om at debatten på langt nær var så kaotisk som debatten mellom presidentkandidatane.

Medan Pence og visepresidentkandidaten til demokratane sparra om politivald i USA føre TV-kameraa i Salt Lake City, landa ei fluge på hovudet til førstnemnde. Der vart ho i meir enn to minutt, og fanga merksemda til mange sjåarar. Sosiale medium bobla over av konspirasjonsteoriar.

Korona først og sist

Debattantane gjekk rett på sak. Harris kalla måten Trump-administrasjonen handterte koronapandemien den største fiaskoen av ein amerikansk administrasjon nokosinne.

– Dei visste kva som skjedde, og dei fortalde det ikkje til dykk, sa ho direkte til sjåarane. Mellom henne og Pence var det montert to skjermar av pleksiglas, eit vernetiltak som stod i skarp kontrast til den tettpakka seremonien i Rosehagen ved Det kvite hus nyleg, der mange nære medarbeidarar av Trump truleg vart smitta med korona.

Pence peika på at avgjerda til president Donald Trump om å stanse all innreise frå Kina, gav USA eit stort forsprang for å koordinere responsen på handteringa og at dette hadde spart livet til fleire hundre tusen menneske.

Til det svarte Harris at uansett kva dei hadde gjort, så har det ikkje verka, med tilvising til dei over 215.000 døde i USA.

Lét vere å svare

Avbrytingane var langt færre enn under debatten i førre veke mellom Donald Trump og Joe Biden, men begge viste ei frapperande evne til å la vere å svare på dei konkrete spørsmåla dei fekk frå ordstyrar Susan Page, og heller halde innlegg dei hadde planlagt på førehand.

Visepresidentdebattar pleier ikkje å ha stor betydning, men debatten i år er langt viktigare sidan begge fort kan ende opp som president, i og med at Biden og Trump er 77 og 74 år gamle, og Trump no er koronasyk.

Men begge klarte òg å vri seg unna spørsmålet om dei hadde snakka med presidentkandidatane sine om utsiktene til at dei måtte overta. Pence svarte med å angripe Harris for å undergrave tilliten til koronavaksinar, medan Harris brukte spørsmålet til å fortelje kor stolt mor hennar ville vore over å sjå henne no, den første svarte kvinne som er kandidat til å bli visepresident.

Høgsterettsdommar

Nominasjonen av Amy Coney Barrett var eit naturleg debattpunkt, og Pence prøvde fleire gonger å få svar frå Harris på om Demokratane vil utvide Høgsterett om dei ikkje får sin vilje og Barrett blir godkjent.

Harris på si side peika på at det er heilt gale å presse gjennom ein ny høgsterettsdommar midt i eit val, når hundretusenvis av veljarar allereie har gitt frå seg stemma si.

Ho brukte òg temaet om Høgsterett til å angripe Trump-administrasjonen for å ville oppheve helsereforma Obamacare midt i ein pandemi.

Ho sa at millionar av menneske då vil miste retten til helseforsikring dersom dei har underliggjande sjukdommar, og at det vil bli mange i framtida med underliggjande sjukdommar på grunn av etterverknadene av koronaviruset.

Klima, skatt og økonomi

Page hadde gode spørsmål òg om andre tema, som klimaendringar, raseopptøyane og politiresponsen og den økonomiske kollapsen og skatt, men det var vanskeleg å halde debattantane på sporet.

På tampen av debatten viste ordstyrar Page til at Trump ikkje har vilja love at han vil godta eit nederlag ved valet, og ho spurde Pence direkte om kva han i så fall som visepresident ville gjere.

Heller ikkje det svarte han direkte på. Pence sa han var sikker på at Trump vil vinne igjen, og skulda i staden demokratane for å ha brukt tre år på å skape tvil om Trumps siger i 2016, for å spionere på valkampen deira og på å bruke fleire år på ei riksrettssak som enda med at inga russisk innblanding vart bevist.

Harris på si side nytta høvet til innstendig å oppmode amerikanarane til å gå til urnene for å verne institusjonane og demokratiet i USA.

– Vi har makta dei neste 27 dagane til å velje kursen for landet vårt dei neste fire år. Om vi bruker stemma vår, vil vi vinne, sa ho.

(©NPK)