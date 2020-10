Fluge stal merksemda frå Mike Pence

utenriks

Medan Pence og visepresidentkandidaten til demokratane sparra om politivald i USA føre TV-kameraa i Salt Lake City, landa ei fluge på hovudet til førstnemnde. Der vart ho i meir enn to minutt, og fanga merksemda til mange sjåarar.

Teamet til presidentkandidat Joe Biden brukte ikkje lang tid før dei utnytta høvet.

– Doner 5 dollar og hjelp denne valkampen med å flyge, skreiv dei, i eit ordspel basert på at ordet for fluge og å flyge er det same på engelsk.

– Han gjekk konsekvent over tida, ignorerte spørsmål han ikkje likte og stilte sine eigne, svarte nedlatande så kvinner ville forstå, prøvde å forsvare det uforsvarlege, og likevel fekk ei fluge all merksemda, skreiv skodespelaren Mark Hamill.

Donald Trump skriv på si side at visepresidenten hans vann debatten klart.

Meir sivilisert enn presidentdebatten

Kommentatorar i amerikanske medium er samde om at debatten ikkje på langt nær var like kaotisk som debatten i førre veke, mellom dei to presidentkandidatane. Mellom anna opna Pence debatten med å seie at det var eit privilegium å vere på scena saman med Kamala Harris, og noterte det historiske i at ei afroamerikansk kvinne er visepresidentkandidat.

New York Times peikar på at dette er ein inngang Trump aldri var i nærleiken av under presidentdebatten, som dei meiner fortona seg meir som eit sjøslag på ein utestad.

Likevel kritiserer Washington Posts kommentator Robin Givhan visepresidenten for å avbryte Harris fleire gonger.

Unngjekk spørsmål

Chris Wallace, som er nyheitsankar på den konservative kanalen Fox News og dessutan var moderator for den første presidentdebatten, meiner begge kandidatane var gode, men kritiserte dei for å unngå å svare på spørsmåla dei fekk.

Analytikarar frå CNN peikar på at Pence ikkje lukkast særleg godt med den nesten umoglege oppgåva han hadde: å forsvare president Donald Trump sin handtering av koronapandemien. Dei rosar likevel Pence for måten han konfronterte Biden og Harris med tidlegare utsegner.

Når det gjeld Harris meiner dei ho klarte seg best då ho snakka om handteringa til Trump-administrasjonen av koronapandemien.

(©NPK)