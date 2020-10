IMF: Økonomisk attreising avhengig av at helsekrisa blir løyst

utenriks

Då ei rekkje land stengde ned samfunnet medan koronapandemien herja på det verste, bidrog det klart til at økonomien fekk seg ein knekk, skriv Det internasjonale pengefondet (IMF). Samanhengen mellom pandemi og økonomi er vigd eit eige kapittel i IMFs seinaste rapport om dei økonomiske utsiktene i verda.

Rapporten påpeikar at nedstenginga ramma svake grupper, inkludert kvinner og unge, uforholdsmessig hardt.

Avgrensar seg sjølv

Samtidig skriv fondet at folks sjølvpåførte restriksjonar – at dei unngjekk å møtast av frykt for å bli smitta – òg var ein viktig faktor i den økonomiske nedturen. IMF har sett på mobildata for å analysere kor mobile folk har vore, og dei har sett på utlysing av stillingar for å måle verknaden av både nedstenging og frivillige avgrensingar.

Effekten av sistnemnde var større i meir utvikla økonomiar, der fleire har moglegheit til å jobbe heimanfrå. Det er òg fleire som har sparepengar å ta av, eller tilgang til sosiale tenester som gjer det mogleg å klare seg ein periode utan inntekt.

I låginntektsland kan det derimot vere vanskeleg å velje å halde seg unna, fordi folk har vanskelegare for å takle tap av inntekt, skriv fondet.

Uansett kor stor effekten av folks eigne val er, påpeikar IMF at den viser at det ikkje er nok å fjerne restriksjonar innførte av styresmaktene. Så lenge smittenivået er høgt, er det truleg at mange vil halde fram med å halde avstand, noko som altså igjen legg ein dempar på den varige økonomiske attreisinga.

Åtvarar mot for tidleg opning

Ifølgje IMF viser analysane at det er mogleg å finne ein balanse som vernar folkehelsa samtidig som ein unngår ein varig økonomisk nedtur. Nedstenging har ein klar økonomisk kostnad på kort sikt, ein får ned smitten, slik at folk i mindre grad held seg for seg sjølv.

Samtidig åtvarar fondet mot å oppheve restriksjonane for tidleg i håp om å få fart på økonomien. Det viser òg til at tidleg nedstenging gav best utslag i form av å dempe smitten

I rapporten åtvarar IMF òg mot å tenkje for snevert om nedstenging som eit val mellom liv og levebrød. Dei meiner det overser verdien i å få smitten ned for å unngå at folk frivillig avgrensar aktivitetane sine. Det siste kan på mellomlang sikt vege opp for dei kortsiktige kostnadene, skriv IMF, men ønskjer seg meir forsking på dette aspektet ved krisa.

