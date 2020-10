Over 17.500 nye smittetilfelle i Storbritannia

utenriks

Totalt er det no 57.347 menneske som har koronavirus på dødsattesten i Storbritannia, skriv BBC torsdag.

Til saman er det registrert 544.275 positive koronatestar i landet. Samtidig har talet på koronapasientar på sjukehus i England stige med 100 det siste døgnet, til 3.044 – det høgaste talet sidan 22. juni, melder Sky News.

For ei veke sidan var det under 2.000 covid-19-relaterte sjukehusinnleggingar.

Storbritannia har no påvist 202 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

