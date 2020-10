Svenskane blir stadig meir bekymra for kriminalitet

utenriks

Dei siste åra har talet på dei som er bekymra for kriminalitet lege på 43 prosent, men i 2020 har han auka til 47 prosent, viser den nasjonale tryggleiksundersøkinga som det Brottsförebyggande rådet (Brå) skal publisere torsdag.

200.000 personar i alderen 16 til 84 år deltek i undersøkinga. Bekymringa har auka mest blant menn mellom 16 og 19 år.

38 prosent er bekymra for at nærståande skal bli offer for kriminalitet, og det er òg ein auke.

Talet på dei som sjølv seier dei har vorte utsett for kriminalitet har likevel falle, medan talet på dei som føler seg veldig eller ganske utrygge, eller oppgir at dei ikkje går ut åleine på kvelden, er stabil. Tilliten til politiet og rettsvesenet er òg stigande.

– Det er ein tydeleg trend at uroa over kriminalitet aukar blant unge menn. Personran er den typen kriminalitet der frykta for sjølv å bli utsett har mest tydeleg auka. Det bør likevel noterast at sjølv om uroa til unge menn er den som har auka mest, er det generelt kvinner som er mest bekymra, seier prosjektleiar Maria Molin i Brå.

