Trump krev umiddelbar krisehjelp til amerikanarane

utenriks

I ein tirade med meldingar på Twitter krev Trump at Kongressen straks vedtek ein pakke med utvalde krisetiltak.

Meldingane han la ut onsdag formiddag amerikansk tid, kom berre sju timar etter at han gav republikanarane i Kongressen ordre om å leggje forhandlingane med demokratane om ein krisepakke på is. I staden vil han sjølv sørgje for ein krisepakke til amerikanarane etter valet 3. november, seier han.

Stor forvirring

Trumps siste utspel skaper forvirring om kva som eigentleg er Trumps strategi, skriv Washington Post.

Like før klokka 10 onsdag morgon amerikansk tid bad han i ei Twitter-melding Kongressen om «STRAKS» å vedta 25 milliardar dollar i krisehjelp til flyselskapa.

Ein knapp halvtime seinare bad han Kongressen gi millionar av amerikanarar ei kontantutbetaling på 1.200 dollar, samtidig som han skreiv at han vil ha umiddelbar hjelp til små bedrifter for milliardar av dollar.

– Eg er klar til å signere med det same. Høyrer du Nancy? lydde ei av meldingane.

Nancy Pelosi er demokrat og speaker i Representanthuset. Dagen før skulda ho Trump for å skape fullstendig kaos i Det kvite hus etter at han varsla at forhandlingane om ein krisepakke måtte stoppe.

Tiltaka som Trump foreslår onsdag, er allereie inkluderte i krisepakken som finansminister Stephen Mnuchin og Pelosi har forhandla om.

Men Pelosi har tidlegare nekta å vere med på Trumps forsøk på å vedta berre utvalde tiltak. Demokratane har heile tida kravd ein samansett pakke som inkluderer støtte til lokale styresmakter, matvarehjelp og støtte til arbeidslause, leigebuarar og bustadeigarar.

Svekkjer økonomien

Trumps blokkering av krisepakken vil svekkje USAs hardt koronaramma økonomi ytterlegare og gjere livet vanskelegare for millionar av arbeidslause amerikanarar og småbedrifter.

Halvparten av alle mindre bedrifter treng meir offentleg støtte det neste året for å overleve, ifølgje Den nasjonale organisasjonen for uavhengige næringar.

For 25 millionar arbeidslause amerikanarar sokk inntekta med to tredelar då 600 dollar i veka som vart løyvd i den førre krisepakken, gjekk ut i juli.

Trump vedtok i ein presidentordre å gi 300 dollar i veka då krisepakken gjekk ut, men dette beløpet varte berre i seks veker.

Økonomar har åtvara om at mange familiar over heile landet vil slite med å betale rekningar, ha råd til mat og unngå å bli kasta ut av bustadene sine.

Kort før Trumps plutseleg avgjerd gjorde sentralbanksjef Jerome Powell det òg klart at det er risiko for økonomisk kollaps om ikkje staten gir meir støtte.

Flyselskap i krise

Blant dei næringane som håpa på krisepakken som Mnuchin og Pelosi forhandla om, er flyselskapa som er hardt ramma av pandemien.

Førre veke sa American Airlines og United Airlines opp 32.000 tilsette, men dei gjorde det klart at mange av desse jobbane kunne bli behaldne om krisepakken gjekk gjennom.

Bakgrunnen for at Trump sette ned foten, er at eit fleirtal av republikanarane i Senatet er imot fleire store krisepakkar etter den store på 2.000 milliardar dollar som begge parti vart samde om i mars.

Dei meiner at både næringar og tilsette må tilpasse seg situasjonen og klare seg sjølv utan statleg støtte.

(©NPK)