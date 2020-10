Trump vil ikkje delta i video-debatt

utenriks

Kommisjonen som arrangerer presidentdebattane i USA, opplyste torsdag at neste debatt må haldast som eit videomøte. Grunnen er bekymring for koronasmitte etter at Trump vart ramma av covid-19.

Kort tid etter sa Trump at han ikkje kjem til å delta på noko slikt arrangement.

– Det er uakseptabelt for oss, sa han i eit intervju med Fox Business Network.

I staden planlegg han no eit valkampmøte torsdag neste veke, på tidspunktet då debatten eigentleg skulle føregått i Miami.

– Sump-vesen

Trump skuldar vidare kommisjonen for å halde ei vernande hand over Joe Biden.

Ein liknande påstand kjem frå Trumps valkampsjef Bill Stepien. Han meiner det ville vore fullt mogleg å gjennomført debatten som planlagt på ein trygg måte utan fare for smitte.

– Det er patetisk at sump-vesena i kommisjonen for presidentdebattar no kjem til Joe Bidens forsvar ved å avlyse ein debatt med personleg deltaking, seier Stepien.

Under den førre amerikanske valkampen i 2016 lova Trump å «drenere sumpen» i Washington – eit bilete på kampen mot korrupsjon og annan lyssky aktivitet i statsapparatet.

Biden er villig

Joe Biden er på si side tilsynelatande villig til å delta i ein videodebatt.

– Han ser fram til å snakke direkte til det amerikanske folket, opplyser valkampsjef Kate Bedingfield.

President Donald Trump testa positivt for koronaviruset førre veke, mindre enn to døgn etter den første presidentdebatten i Cleveland, der han og Biden var i same rom med nokre meters avstand.

Torsdag hevda han likevel å vere i fin form, og han planla å delta på eit valkamparrangement same kveld.

– Eg gler meg til å delta i kveld, sa han.

Biden har tidlegare sagt at neste debatt ikkje bør gjennomførast så lenge presidenten er koronapositiv. Etter den første presidentdebatten førre veke vart 77 år gamle Biden nøydd til å teste seg fleire gonger.

– Eit monster

Det skulle i utgangspunktet vore tre debattar mellom dei to presidentkandidatane. Den siste skal etter planen føregå 22. oktober i Nashville.

Visepresident Mike Pence og visepresidentkandidaten til demokratane Kamala Harris møttest til debatt i Salt Lake City natt til torsdag. I intervjua med Fox Business Network kom Trump med ei rekkje harde angrep på Harris – og fleire feilaktige påstandar.

– Ho ønskjer å opne grensene og sleppe drapsmenn, mordarar og valdtektsmenn inn i landet vårt, hevda presidenten, som kalla Harris eit monster og ein kommunist.

På meiningsmålingane har Trump hamna endå lenger bak Biden etter debatten førre veke. Biden har no eit forsprang på nærare 10 prosentpoeng, viser eit gjennomsnitt av målingar utarbeidd av RealClearPolitics.

(©NPK)