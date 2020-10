Trumps debattforslag får kald skulder frå Biden

utenriks

– Trumps ubereknelege åtferd gir han ikkje rett til å omskrive kalenderen og finne nye datoar etter eige ønske, heiter det i ei fråsegn frå Bidens valkampteam.

Fråsegna kjem etter at Trump foreslo å flytte dei to attverande debattane ei veke, slik at den siste skulle haldast berre fire dagar før presidentvalet 3. november.

Før dette hadde han avvist å møte Biden til ein digital debatt neste torsdag. Det er kommisjonen med ansvar for debattane, som vedtok at han ikkje skulle føregå ved personleg oppmøte. Årsaka er at Trump er koronasmitta og enno ikkje friskmeldt.

Avgjerda fekk Trump til å lange ut mot kommisjonsmedlemmene, som han meiner vernar Biden, og som han no omtalar som «sump-vesen».

– Møt opp eller la vere!

Viss Biden hadde gått med på Trumps forslag, ville det betydd at den såkalla «town hall»-debatten, der Trump og Biden skal ta imot spørsmål frå veljarane, ville vorte halde 22. oktober i Miami i Florida i staden for torsdag neste veke.

Debatten som skulle vore halden 22. oktober i Nashville i Tennessee, ville òg vorte flytta òg ei veke, slik at han ville vorte halden berre fire dagar før presidentvalet 3. november.

Bidens team skriv at dei ser fram til å halde den siste debatten 22. oktober, og viser til at det dei siste 40 åra aldri har vore haldne ein debatt så tett opp til valet.

– Donald Trump kan møte opp, eller han kan la vere. Det er hans val, skriv valkampteamet i det særs krasse svaret.

Møte veljarar kvar for seg

Både Trump og Biden planlegg eigne valkamparrangement torsdag neste veke sidan debatten mellom dei to er avlyst. Biden har sagt at han vil ta imot spørsmål frå amerikanske veljarar, slik det var meininga at både han og Trump skulle gjort denne dagen.

– Alle presidentkandidatar har sidan 1992 delteke i eit slikt arrangement, og det vil vere synd om Donald Trump blir den første som nektar, seier Bidens valkampsjef Kate Bedingfield.

Trumps valkampsjef Bill Stepien følgjer på si side opp Trumps angrep på kommisjonen som arrangerer debattane.

– Det er patetisk at sump-vesena i kommisjonen for presidentdebattar no kjem til Joe Bidens forsvar ved å avlyse ein debatt med personleg deltaking, seier Stepien.

Under den førre valkampen i 2016 lova Trump å «drenere sumpen» i Washington – eit bilete på kampen mot korrupsjon og annan lyssky aktivitet i statsapparatet.

Trump på valmøte

President Donald Trump testa positivt for koronaviruset førre veke, mindre enn to døgn etter den første presidentdebatten i Cleveland, der han og Biden var i same rom med nokre meters avstand.

Torsdag hevda han likevel å vere i fin form, og han planla å delta på eit valkamparrangement same kveld.

– Eg gler meg til å delta i kveld, sa han.

Biden har tidlegare sagt at neste debatt ikkje bør gjennomførast så lenge presidenten er koronapositiv. Etter den første presidentdebatten førre veke vart 77 år gamle Biden nøydd til å teste seg fleire gonger.

– Eit monster

Visepresident Mike Pence og Demokratanes visepresidentkandidat Kamala Harris møttest til debatt i Salt Lake City natt til torsdag. I intervjua med Fox Business Network kom Trump med ei rekkje harde angrep på Harris – og fleire feilaktige påstandar.

– Ho ønskjer å opne grensene og sleppe drapsmenn, mordarar og valdtektsmenn inn i landet vårt, hevda presidenten, som kalla Harris eit monster og ein kommunist.

På meiningsmålingane har Trump hamna endå lenger bak Biden etter debatten førre veke. Biden har no eit forsprang på nærare 10 prosentpoeng, viser eit gjennomsnitt av målingar utarbeidd av RealClearPolitics.

(©NPK)