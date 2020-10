utenriks

– Både Jerevan og Baku har stadfesta deltakinga i konsultasjonane. Førebuingane er i gang, seier talskvinna til det russiske utanriksdepartementet Maria Zakharova fredag føremiddag.

Zakharova seier det er venta at utanriksministrane i dei to landa møtest seinare same dag.

Beskjeden kjem dagen etter at den russiske presidenten, Vladimir Putin, bad om stans i kampane i Nagorno-Karabakh og inviterte til samtalar i den russiske hovudstaden.

