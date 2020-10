Armenias statsminister klar for fredsprosess

utenriks

Fråsegna kjem kort tid etter at russiske styresmakter kunngjorde at både Armenia og Aserbajdsjan har takka ja til å møtast i Moskva for samtalar om konflikten i Nagorno-Karabakh.

Pasjinian sa tidlegare i veka at Armenia er villig til å gå med på innrømmingar, men berre om Aserbajdsjan gjer det same.

Konflikten har blussa opp dei siste vekene. Nagorno-Karabakh er internasjonalt anerkjent som ein del av Aserbajdsjan, men i praksis er området ein sjølvstyrt republikk med omfattande armensk støtte.

(©NPK)