Hostande Trump vil ta opp att valkampen

Trump sa dette under eit intervju med Fox News torsdag kveld. Stemma til presidenten var hås og han måtte gjentekne gonger avbryte på grunn av hosting under intervjuet. Sjølv hevda han å vere i fin form.

– Eg er nok det mest analyserte mennesket i verda akkurat no, sa Trump, som la til at han truleg vil bli testa på nytt for koronasmitte gjennom fredagen.

Grønt lys

Nokre timar før intervjuet fekk Trump grønt lys frå sin eigen lækjar Sean Conley til å ta opp att verksemda i offentlegheita.

– Laurdag er det ti dagar sidan diagnosen, og basert på diagnostiseringa vi har gjort, forventar eg at presidenten trygt kan vende tilbake til offentlege oppgåver igjen då, heitte det i ei kunngjering frå Conley.

Ifølgje legen har helsetilstanden til Trump vore stabil etter at han vart utskriven frå sjukehuset og vende tilbake til Det kvite hus måndag kveld.

Conley opplyste ikkje om Trump har testa negativt for koronaviruset, noko Demokratane har kravd svar på.

Eksperimentell behandling

Ifølgje amerikanske helsestyresmakter må alle som blir smitta av koronaviruset, bli isolert i minst ti dagar frå dei får dei første symptoma, og opptil 20 dagar i meir alvorlege tilfelle.

Trump vart utskriven frå sjukehuset etter tre dagar og hevdar sjølv å ha berre milde symptom på smitte. Han har fått ein stor dose med eit eksperimentelt antistoff-legemiddel og har òg fått det virusdempande legemiddelet Remdesivir intravenøst.

På toppen av dette er 74-åringen behandla med det betennelsesdempande steroidet deksametason, som vanlegvis blir gitt til pasientar med kraftig betennelse i lunger og andre organ.

Strid om debatt

Sidan han no langt på veg er friskmeld av sin eigen lege, meiner Trump at debatten mot presidentkandidaten til Demokratane, Joe Biden, i Miami 15. oktober likevel kan gå som planlagt.

Biden sa tidlegare i veka at det var uaktuelt å stille til debatt ansikt til ansikt med ein koronasmitta Trump, men han var villig til å møte presidenten i ein videodebatt. Det vil ikkje Trump.

Trump forslo deretter å utsetje debatten i Miami til 22. oktober, noko Biden avviste.

– Trumps lunefulle åtferd gir han ikkje rett til å omskrive kalenderen og finne nye datoar etter sitt eige godtykke, heitte det i ei fråsegn frå valkampteamet til Biden.

Sakkar akterut

Den tredje og siste debatten mellom dei to skal etter planen haldast i Nashville i Tennessee 22. oktober. Det er ikkje ein vippestat, noko Florida derimot er.

Sjølv om Trump hevdar å ha vunne den første og hittil einaste debatten mot Biden, som fann stad i Cleveland i Ohio 29. september, tyder meiningsmålingane på det motsette.

Biden har no eit forsprang på nærare 10 prosentpoeng, viser eit gjennomsnitt av dei siste meiningsmålingane, utrekna av RealClearPolitics. Biden leiar òg i alle seks vippestatane.

– Det forstår eg ikkje. Eg trur ikkje på dei. Eg trur ikkje på meiningsmålingar, var kommentaren til Trump på torsdag.

