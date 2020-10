Kirgisistans president erklærer unntakstilstand

utenriks

Dei allierte med presidenten vann valet søndag, som utløyste store demonstrasjonar og påstandar om juks frå opposisjonen. Valkommisjonen har underkjent resultatet for å «unngå spenningar».

Det er lite som tyder på at noka sentral styresmakt no har kontroll i hovudstaden Bisjkek. Russland, som er ein nær alliert av Kirgisistan, har slått fast at situasjonen er kaotisk.

Jeenbekov sa fredag at han er klar til å gå av når ei ny regjering er på plass.

Deretter erklærte han unntakstilstand fram til 21. oktober, med mellom anna portforbod på nattetid og innreiserestriksjonar til Bisjkek.

Minst éin person har mista livet og over 1.000 er såra i uroa som braut ut etter valet.

Unntakstilstanden blir erklært «i samband med at situasjonen som går føre seg inneber vald og fare for liv og helse, som ein konsekvens av opptøyane», ifølgje regjeringa.

Måndag strøymde fleire tusen demonstrantar ut i Bisjkek, som har rundt 100.000 innbyggjarar. Parlamentet og presidentkontoret vart storma, og demonstrantane skal ha frigjort tidlegare president Almazbek Atambajev frå fengsel.

Fredag braut det ut slåstkampar mellom to grupper som støttar rivaliserande politiske alliansar. Det skal ha vorte knust bilruter, og skot vart fyrt av i lufta.

Den nasjonalistiske opposisjonsleiaren Sadyr Japarov hevdar at folkevalde har utnemnt han til mellombels statsminister.

