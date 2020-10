Kristdemokraterna innstilt på mistillit mot den svenske regjeringa

utenriks

Vänsterpartiet (V), som er SVs svenske søsterparti, har trua med mistillitsforslag mot regjeringa, knytt til ei utgreiing om endringar i arbeidslovgivinga. For i det heile å få til ei avstemming, trengst det støtte frå minst eitt parti, og det er Kristdemokraterna (KD) no innstilt på å gi.

– Det er det vi har lova veljarane. Vi er alternativet for alle som vil vere sikre på at vi gjer det vi kan, for å gi Sverige ei ny regjering, seier KD-leiar Ebba Busch.

Dersom det blir ei avstemming om mistillit, blir det framleis kravd fleirtal i Riksdagen for å kaste regjeringa. Det finst det ikkje støtte for i dag.

Löfven leier rett nok ei mindretalsregjering som består av Socialdemokraterna og Miljøpartiet, men det største opposisjonspartiet, Moderaterna, vil ikkje vere med på forslaget frå Vänsterpartiet. Dei vil ha lovendringane som V er imot.

Busch meiner likevel det er ei moglegheit for å felle regjeringa.

– Det er godt kjent at Moderaterna vil ha ei ny regjering. Nøyaktig korleis dei vil oppnå det, får dei svare for, seier ho.

– Sjølv om utfallet ikkje er gitt, har vi framleis ei plikt til å prøve.

Også Sverigedemokraterna må bli med dersom det skal bli fleirtal for mistillit.

