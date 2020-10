Merkel åtvarar om mogleg skjerping av koronatiltak

utenriks

– Vi merkar alle at dei store byane, dei urbane områda, no er område der vi kjem til å sjå om vi kan halde pandemien under kontroll i Tyskland, slik vi har gjort i fleire månader, eller om vi kjem til å miste kontrollen, seier Merkel.

Fråsegna kom etter at ho fredag drøfta situasjonen med elleve ordførarar frå nokre av dei hardaste ramma områda i landet.

Hovudstaden Berlin er blant byane som den siste tida har opplevd ein kraftig oppgang i talet på koronainfeksjonar.

Frå torsdag til fredag melde tyske smittevernstyresmakter om 4.516 nye smittetilfelle. Fleire byar har no nådd eller nærmar ein smitterate på over 50 nye tilfelle per 100.000 innbyggjarar. I Berlin er talet 51, i Bremen 53,9, medan Köln og Essen har høvesvis 49,8 og 48,4 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar-

Alt i alt har Tyskland registrert 314.669 smittetilfelle og 9.589 koronarelaterte dødsfall.

Tyskland har til no vore eitt av landa i Europa som har hatt best kontroll på koronapandemien. Storbritannia har til samanlikning fire gonger så mange dødsfall, medan Italia har tre gonger så mange.

