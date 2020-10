Paludan seier han har fått godkjent svensk statsborgarskap

utenriks

Tidlegare i år prøvde Paludan å gjennomføre ein aksjon med brenning av koranen i Sverige, men vart nekta innreise i to år.

Med svensk statsborgarskap kan han ikkje lenger avvisast, og han seier han no håpar å setje planlagde aksjonar i landet ut i livet.

Paludan har argumentert med at han er svensk statsborgar som følgje av familiebakgrunnen sin. Ekstra Bladet skriv at dei har sett dokumentasjon for opplysningane hans.

Aksjonane til Paludan er ofte organiserte for å støyte muslimar, som han meiner er i ferd med å overta Danmark og Sverige, og han er dømt for rasisme i Danmark. Aksjonane utløyser gjerne motdemonstrasjonar og opptøyar.

