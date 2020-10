Pelosi la fram forslag som skal gi Kongressen moglegheit til å avsetje ein president

utenriks

Forslaget er basert på det 25. grunnlovstillegget, som gjer seg gjeldande viss ein president er ute av stand til å utføre pliktene sine. Det opnar for at presidenten kan fritakast makt, anten mellombels eller permanent.

Pelosis forslag går ut på at det skal etablerast ein kommisjon for å vurdere evna presidentane har til å leie landet. Ho insisterer på at dette ikkje handlar om Donald Trump.

– Han vil møte dommen frå veljarane, sa Pelosi på ein pressekonferanse ved kongressbygningen fredag.

