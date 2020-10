utenriks

Over 20.000 tilsette i Sverige har på eit eller anna vis vore ramma av permisjonane under koronapandemien. Men no tek dei opp att arbeidet.

AB Volvo produserer lastebilar, bussar, anleggsmaskiner, båtmotorar og motordelar, og den siste tida har etterspurnaden auka.

(©NPK)